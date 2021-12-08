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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2021'in 11 ayında Türkiye'den otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen senenin ocak-kasım döneminde 8 milyar 430 milyon 964 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın 11 ayında yaklaşık yüzde 27.5 artarak 10 milyar 750 milyon 403 bin dolara yükseldi.

Yılın 11 ayında 26 milyar 381 milyon 470 bin dolar olarak kayıtlara geçen otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 40,8'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 11 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,85 arttı. Geçen senenin ocak-kasım döneminde Almanya'ya yapılan 1 milyar 879 milyon 593 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı süreçte 2 milyar 515 milyon 861 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 11 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye gerçekleştirildi.

Listenin 2'nci sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 42,27 olarak kayıtlara geçti. 2020'nin 11 ayında 507 milyon 813 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı İtalya'ya bu sene aynı dönemde 722 milyon 481 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 38,15 artış göstererek 468 milyon 170 bin dolardan 646 milyon 771 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde Fransa 580 milyon 396 bin dolarla 4'üncü, Rusya 568 milyon 471 bin dolarla 5'inci, Birleşik Krallık 567 milyon 950 bin dolarla 6'ncı, İspanya 472 milyon 997 bin dolarla 7'nci, Polonya 413 milyon 910 bin dolarla 8'inci, Romanya 318 milyon 280 bin dolarla 9'uncu, Belçika ise 316 milyon 564 bin dolar ihracatla 10'uncu sırada yer aldı.