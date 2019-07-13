13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2019 yılının ilk yarısına ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
Derneğin Ocak-Haziran dönemi verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13, otomobil üretimi ise yüzde 12 oranında azaldı.
Bu dönemde toplam üretim 735 bin 62 adet, otomobil üretimi ise 492 bin 700 adet düzeyinde gerçekleşti. İlk altı ayda toplam pazar ise yüzde 45 azalarak 200 bin 901 adet oldu. Otomobil pazarı da yüzde 43 oranında azalarak 156 bin 378 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak iç pazardaki daralma kaynaklı olarak ticari araç üretimindeki daralma da sürdü. Ocak-Haziran döneminde toplam ticari araç üretimi yüzde 15 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 30, hafif ticari araç üretimi yüzde 14 seviyesinde azaldı.
Geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 50 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 56 azaldı.
İHRACAT YÜZDE 8 AZALDI
OSD verilerine göre 2019 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8, otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azaldı.
Bu dönemde, toplam ihracat 634 bin 768 adet, otomobil ihracatı ise 419 bin 46 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam ihracat dolar bazında yüzde 7 azalırken, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti.
Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı 15.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 12 azalarak 5.8 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 5.1 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.
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