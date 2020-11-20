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Otomotiv endüstrisinden yerli ve yabancı mühendisler, otomotiv mühendisliği alanında dünyadaki en son gelişmeleri paylaşmak üzere ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” etkinliğinde buluştu.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) desteklediği IAEC 2020’nin bu yılki ana teması “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” oldu.

Bağlantılı ve otonom araçlar ile şarj teknolojileri hakkında önemli mesajların verildiği konferansta, nesnelerin interneti, 5G, veri yönetimi, bağlantılı araçlarda iletişim güvenliği, siber güvenlik, akıllı şehirler ve bağlantılı elektrikli araçlar konularında oturumlar düzenlendi.

IAEC 2020’nin ana konuşmacılarından biri SAE International İcra Kurulu Başkanı David Schutt’tu. Etkinlikte bir sunum yapan David Schutt, "Bağlantılı ve otonom araçlarla ilgili tüm bu gelişmelerin temel amacı aslında güvenliği sağlamak. Dünyada her yıl ortalama 1.3 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Trafik kazaları, dünyada ölüm sebepleri arasında 5’inci sırada geliyor. Eğer bir şeyler yapmazsak ölümler, maddi kayıplar ve trafik sıkışıklığı devam edecek. Milyonlarca araç birbirinden habersiz ve bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Gelecekte yalnızca insanların değil araçların da birbirinden haberdar olması tüm bu yaşananların önüne geçecektir. Bu noktada, bağlantılı ve elektrikli araçlara ihtiyacımız var" dedi.

'5'İNCİ SEVİYE OTONOM ÇALIŞMALARI HIZLANDI'

SAE'nin öncelikle otonom sürüş seviyelerini belirlediğini kaydeden David Schutt, "Şu anda 6 farklı seviye var. 0’dan 5’e kadar olan bu seviyeler dünyadaki ilgili otoritelerce kabul gördü. Örneğin, 2030 yılına kadar Dubai’nin ulaşımının yüzde 25’i 5’inci seviye otonom olacak. Şu anda dünyanın farklı birçok noktasında 5’inci seviye otonom nasıl kullanılır ve nasıl yaygınlaşır üzerine çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 5G teknolojisiyle birlikte bağlantılı araçların çok daha kolay şekilde birbirleriyle iletişim kuracağını da vurgulayan David Schutt, elektrikli şarj altyapısının geleceği ile ilgili olarak ise, "Günümüzde elektrikli şarj istasyonları yaygınlaşmaya devam ediyor. Özellikle sunulan hızlı şarj imkanlarıyla elektrikli araçlar hızla şarj oluyor ancak gelecek kablosuz şarjda" diye konuştu.

'ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR PAZARIN YÜZDDE 5'İ OLACAK'

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği (CLEPA) Başkanı Thorsten Muschal da IAEC 2020’de yaptığı konuşmada, Avrupa’daki mevzuatlar ve akıllı hareketlilikle ilgili güncel gelişmeleri paylaştı.

Global pazar trendleriyle ilgili bilgiler de veren Muschal, "Avrupa’da dizel ve benzinli araçların yoğunluğundan sonra, özellikle son 5 yılda bataryalı ve plug-in hybrid araçları daha çok görmeye başladık. Aynı zamanda, alternatif olarak yakıt hücresiyle çalışan elektrikli araçlar da var. Bu araçların 2030’da pazarın yüzde 5’ini oluşturacağını düşünüyoruz. Bataryayla çalışan araçlara doğrudan geçmeden hibrite geçmek, güzel bir olasılık olarak göze çarpıyor. Bu çözüm, Avrupa pazarında çok kabul gördü. Plug-in hybrid araçlar için Avrupa en büyük pazar. Diğer yandan Çin’de elektrik bataryaya sahip araçlar daha ön planda ve kentlerde kullanılıyor" dedi.

'SALGIN EĞİTİMİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI'

IAEC 2020’nin katılımcıları arasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da vardı. Mobilitenin geleceğine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Mandal, "Geleceği ortak bir yaratımla ele almak ve bütünsel bir bakışı getirmek için mobiliteye çok önem veriyoruz. Özellikle içerisinden geçtiğimiz Covid-19 dönemi Ar-Ge, nitelikli insan kaynağı ve eğitim tekniklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, geçmiş yıllarda teknolojiyi kullanan bir ülke olma noktasında veya tersine mühendislikle teknoloji üreten bir ülke eğilimindeydi. Şu an ise bilim temelli teknoloji geliştiren, tasarlayan ve üreten bir ülke olma noktasında ilerliyor. Savunma sanayisindeki başarılar, aşılama alanında yapılan çalışmalar bunun en somut güncel örnekleri. Gelecekte ise bu örnekler arasında mutlaka otomotiv teknolojileri de olacaktır” diye konuştu.

IAEC 2020’de, Vestel, FEV, Ford Otosan, Tofaş, BMW, Bosch, AVL ve Arçelik gibi uluslararası düzeyde birçok firmanın yöneticileri de yer aldı.