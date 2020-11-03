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Otomotiv sektöründen 2 yılın en yüksek ihracatı

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv, geçen ay 2 milyar 916 milyon dolarlık dış satımla Ekim 2018'den bu yana en yüksek ihracat rakamını kaydetti - Yılın 10 ayında toplam 201 noktaya dış satım gerçekleştiren sektörün en büyük pazarı 2 milyar 863,4 milyon dolarla Almanya olurken, en fazla ihracat artışı Mısır'a yaşandı. Bu dönemde otomotiv endüstrisinin ihracatına en fazla katkı sağlayan Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'nın toplam dış satım hacmi 17 milyar doları aştı.Miktar bazında otomotiv ihracatını en fazla artıran kent ise 19,5 milyon dolarla Konya oldu

03.11.2020 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
Otomotiv sektöründen 2 yılın en yüksek ihracatı
AA

Otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının negatif etkilerini üzerinden çabuk atarken, geçen ay 2 milyar 916 milyon dolarlık dış satımla Ekim 2018'den bu yana en yüksek aylık ihracat rakamına imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün ihracatı ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 2 milyar 916 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu rakam sektörün Ekim 2018'den bu yana gerçekleştirdiği en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Öte yandan rakamlar, Kovid-19 nedeniyle nisanda tarihi düşük seviyelere gerileyen dış satım hacminin, 2'nci ayda da yükselerek toparlanmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Otomotiv sektörünün ihracatı, nisanda 596,3 milyon dolar, mayısta 1 milyar 202,5 milyon dolar, haziranda 2 milyar 14,2 milyon dolar, temmuzda 2 milyar 200,4 milyon dolar, ağustosta 1 milyar 544 milyon dolar, eylülde 2 milyar 604,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Sektörün 10 aylık ihracat hacmi ise 20 milyar doları aştı. Söz konusu rakam salgın nedeniyle geçen yılın ocak-ekim dönemine göre her ne kadar 5'te 1 oranında düşüş kaydetse de otomotiv endüstrisi yüzde 14,9 ile Türkiye'nin ihracatından en fazla pay alan sektör konumunu korudu.

Geçen yıl genelinde 30,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan otomotiv endüstrisinin, bu yıl aynı seviyeyi yakalaması için yılın kalan iki ayında 10,5 milyar dolarlık daha dış satıma imza atması gerekiyor.

En büyük pazar Almanya, en çok ihracat artışı Mısır'da

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Bu dönemde toplam 201 noktaya dış satım gerçekleştiren sektörün en büyük pazarı 2 milyar 863,4 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyar 263,8 milyon dolarla Fransa, 1 milyar 654,4 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 629,6 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 82,3 milyon dolarla da İspanya takip etti. Söz konusu 5 ülke, ihracat hacminin 1 milyon doların üzerinde gerçekleştiği pazarlar olarak da öne çıktı.

Öte yandan yılın 10 ayında otomotiv endüstrisinin miktar bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke Mısır oldu. Mısır'a ihracat bu yılın 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre 104,8 milyon dolar artarak 411,8 milyon dolara yükseldi.

Mısır'ın ardından sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler 21,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 18,7 milyon dolarla Brezilya ve 12,6 milyon bin dolarla da Hong Kong şeklinde sıralandı.

Otomotiv ihracatını yine Bursa sırtladı

Türkiye'nin 81 kenti arasında otomotiv endüstrisinin ihracatına en fazla katkı sağlaması açısından yine Bursa öne çıktı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde kentin ihracatı 5 milyar 324 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 4 milyar 421,2 milyon dolarla Kocaeli ikinci, 4 milyar 268,6 milyon dolarla İstanbul üçüncü ve 3 milyar 68,9 milyon dolarla Sakarya dördüncü sırada yer aldı.

Söz konusu 4 kentin dış satım hacmi 17 milyar doları aşarak, Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 85'ini karşıladı.

Miktar bazında otomotiv ihracatını en fazla artıran kent ise Konya oldu. Konya'dan gerçekleştirilen otomotiv ihracatı yılın 10 ayında 19,5 milyon dolar artarak 339 milyon dolara dayandı.

TİM verilerine göre, dönemler itibarıyla otomotiv endüstrisinin ihracat rakamları şöyle:

Otomotiv Endüstrisi İhracatı201820192020
Ocak2.285.5132.327.5312.398.190
Şubat2.795.8882.544.5702.519.034
Mart3.143.6962.883.0612.060.622
Nisan2.901.9342.616.414596.335
Mayıs2.764.0742.753.0471.202.457
Haziran2.539.7632.189.2062.014.230
Temmuz2.762.6722.900.1342.200.428
Ağustos1.607.5731.740.6621.543.981
Eylül2.605.2722.591.9672.604.579
Ekim2.918.8202.812.5122.915.981
Kasım2.766.7762.690.139
Aralık2.472.1162.537.840
TOPLAM31.564.09830.587.08220.055.839

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