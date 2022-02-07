Türkiye otomotiv sektörünün en büyük hacme sahip ayağı ikinci el sektörü, 2021 yılında yüzde 7 daralma yaşadı ve 6 milyon 15 bin 36 adetle yılı kapattı. 2022 Ocak ayına da yavaş giriş yapan sektörün, yılın ikinci yarısından sonra ayağa kalkması bekleniyor.

Öte yandan, çip krizinin ardından, hammadde sorunu ve üretim kesintilerinin yaşandığı otomotiv sektöründe ertelenen satın alma talepleri de sektördeki hareketsizliği artırdı. Bu kapsamda satın alma taleplerini canlandırmak adına Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim beklentisi de gündeme geldi.

'FİYATLAR ÖNCE YÜZDE 70 ARTTI, SONRA YÜZDE 25 DÜŞTÜ'

2021’in son çeyreğinde ikinci el satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 50 artış yakalayarak yılı 6 milyon adedin üzerinde kapattığını belirten Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, "Ancak Aralık ayından sonra dolar kurunun önce yükselip sonra bir miktar gerilemesi satışları frenledi. İkinci el otomobil ticareti neredeyse durma noktasına geldi ve 2021 yılı bir önceki seneye göre yüzde 7 daralma ile sonuçlandı. Değişken döviz kuruyla yükselen fiyatlar 2022’nin ilk ayında da tüketiciyi bekle-gör politikasına yöneltti. Ancak Nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci el araç fiyatlarında son 3 ayda daha önce görülmemiş seviyede bir hareketlilik gördüklerini kaydeden Sakarya, "2021 son çeyreğinde artan talep ve kur artışı ile ikinci el otomobil fiyatları bir ay içinde yüzde 70 yükseldi. Sonrasında dövizdeki düşüşe paralel olarak yüzde 20-25 oranında geri geldiği görüldü. Fakat buna rağmen Ocak ayında fiyatların geri gelmesi bile satışları hareketlendiremedi, çünkü piyasada belirsizlik hâkim. Alıcılar kurların biraz daha düşmesini beklerken, satıcılar ise kurlar yükselirse bir daha sattıkları aracın yerini dolduramayacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple Ocak ayı çok zayıf geçti. Aralık ayının yarısı kadar bile satış gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.

'ÖTV'DE MATRAH DİLİMLERİ GÜNCELLENMELİ'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, ÖTV matrah dilimlerindeki oranların düzenlenmesi gerektiğini ancak yalnızca ÖTV’de yapılacak bir düzenleme ile sektörde hızlı bir iyileşmenin yaşanamayacağını vurguladı.

Yalçın, "İnsanlar araç almak için piyasalara yönelik parametrelerin oturmasını istiyor. Döviz kurundaki belirsizlik, ÖTV’de indirim beklentisi, kredi faiz oranlarının yüksekliği, kredi kullanım vade sürelerinin kısa kalması, sıfır kilometre araç tedarikinin bollaşmaması ve insanların araç satın almak istemelerine karşın önlerini göremedikleri için bu kararlarını zamana yayması gibi faktörlerin iyileşmesi gerekli. Bu faktörler düzelmediği sürece otomotivde gerçek anlamda hızlı bir iyileşme olamaz” dedi.

ÖTV matrah dilimlerindeki oranların güncellenmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Olası güncellemenin ardından yaşanacak fiyatlardaki gerileme hem sıfır hem ikinci el araç fiyatlarına yansıyacak" diye konuştu.