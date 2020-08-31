Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde ( ÖTV) yapılan değişiklikler, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, en son 2018 Eylül’ünde belirlenen ÖTV matrahlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğini uzun süredir dile getirdiklerini ve matrahların yükseltilmesinin gerekliliğini vurguladıklarını belirtti.

Şahsuvaroğlu, "İlk matrah dilimi olan 70 bin TL’lik matrah bedelinin yüzde 21 artışla 85 bin TL’ye, ikinci dilim olan 120 bin TL’lik bedelin yüzde 8’lik artışla 130 bin TL’ye çıkarılmasının sektörümüzde satışlara nispi olarak olumlu etki edeceğini düşünüyoruz" dedi.

OYDER Başkanı, yeni düzenlemeye göre vergisiz fiyatı 130 bin TL'nin üzerinde kalan araçlara da değindi.

'TALEPTE AZALMA YAŞANABİLİR'

Murat Şahsuvaroğlu, "Bunun yanında düzenleme ile 130 bin TL’lik matrahın üzerinde kalan araçlara yönelik ÖTV oranının yüzde 60’dan yüzde 80’e yükseltilmesinin araç fiyatları üzerinde ciddi miktarda bir artışa neden olacağı endişesini taşıyoruz.Bu durumda, Türkiye’de satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130 bin TL’nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz" görüşünü dile getirdi.

Tüketicinin, yükselme eğilimindeki kredi faizlerinin üzerine bir de ÖTV düzenlemesi ile araçlara ulaşım maliyetlerinin arttığına işaret eden Şahsuvaroğlu, bu durumun talepte önemli bir azalmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Düzenlemenin ikinci el araç piyasasına etkisini değerlendiren Şahsuvaroğlu, "ÖTV matrah düzenlemesinin yaratacağı olumlu etki ile ÖTV oranlarındaki artışın yaratacağı olumsuz etki birlikte değerlendirildiğinde sektörümüzü kısa ve orta vadede daraltacak bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemenin ikinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz" diye konuştu.

'YERLİ ARACI DESTEKLEYECEK BİR DÜZENLEME'

ÖTV düzenlemesi ilgili değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt da, 2018 yılından beri değişmeyen ÖTV matrahlarındaki güncellemelerin olumlu bir adım olduğuna işaret etti.

Bozkurt, yapılan matrah ve oran güncellemelerinin üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açacağını kaydederek, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini gördüklerini vurguladı.

Ali Haydar Bozkurt, "Buradan anladığımız kadarıyla, özellikle yerli üretilen araçların desteklenmesi, ithal ve lüks araçların satışlarının azaltılmasının hedeflendiği görülmektedir" dedi.

Vergi sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirten Bozkurt, "Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca, gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistemdir. Sadece motor hacmi ve matrah fiyatına göre bir otomobilden az veya çok vergi alınması, demode bir uygulama olarak kalmıştır. Gelişen teknolojileri takip eden, yeni bir vergi sistemiyle, devletin vergi kaybına yol açmadan, ancak vatandaşın da motor hacminden bağımsız olarak daha yeni teknolojilerle donatılmış olan araçlara ulaşabilmesini destekleyecek bir vergi sisteminin vakit kaybetmeden oluşturulması gerekmektedir" diye konuştu.

'CARİ AÇIK AZALACAK'

Otomotiv sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, matrah dilimlerindeki indirimlerin beklentilerin çok altında kaldığına işaret etti.

Bu düzenlemeyle birlikte yerli araç üretimi ve yerli araç satışlarının daha fazla önem kazanacağını kaydeden Yalçın, "Yerli araç üretimi artarak yerli araç satışlarının da artmasının hedeflendiğini söyleyebiliriz. Bunun sonucunda da cari açık bir miktar azalacaktır. Bununla birlikte söz konusu matrah dilimlerinde yapılan indirimler ilk etapta yerli araç fiyatlarını biraz ucuzlatacaktır ancak sonrasında kurun da etkisiyle bu araçlardaki fiyat artışları yukarı yönlü devam edebilir" dedi.

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Yüksek donanım paketli ve yüksek motor hacimli araçların matrah dilimlerinde yapılan artış sonucunda, bu araçların daha da pahalılaşacağını ifade eden Yalçın, "Bundan sonra ithal araçların getirilmesinde adetsel olarak azalmalar olabilir. Daha da yükselecek ithal araç fiyatları nedeniyle lüks araç satışları yabancı plakaya ve kayıt dışına kayabilir. Yılın son 4 ayında otomobil markaları ÖTV artışından kaynaklanan 0 km’deki fiyat yükselişlerini kendi içlerinde sübvanse ederek çok çeşitli satış kampanyaları yapacaklardır. Bu sene ağırlıkla geçtiğimiz yıllarda Kasım’da başlayan avantajlı kampanyalar Eylül ayından itibaren başlayacaktır" diye konuştu.İkinci el araç piyasasının hareketleneceğini de vurgulayan Yalçın, "Son 1.5 senedir sürekli artış trendinde olan ikinci araç fiyatları bu ÖTV artışlarıyla daha da artacaktır. Sıfır kilometre yeni araçlarda devam eden bulunurluk problemi de bu duruma eklenince ikinci el araç fiyatlarında artışlar da en tepe noktalarına çıkacaktır" dedi.