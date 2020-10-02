Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerOtomobilOtomotiv pazarı yüzde 116 büyüdü

ODD Başkanı: 'Vergi değişikliği önceden bildirilmeli'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),otomobil ve hafif ticari araç pazarının 9 aylık performansını açıkladı. ODD rakamlarına göre, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 75.5 oranında artarak 493 bin 621 adet şeklinde gerçekleşti. Toplam pazar Eylül ayında ise yüzde 115.8 oranında yükseldi ve 90 bin 619 adede çıktı. Sektörde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV'de yapılan değişikliğin markalardan çok tüketiciye yansıdığını vurgulayarak, "Bu gibi değişikliklerin hem tüketici hem de markaların plan yapması adına önceden zaman verilerek yapılmasını talep ediyorum" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

02.10.2020 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Otomotiv pazarı yüzde 116 büyüdü
Yiğitcan Yıldız

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 75.5 oranında arttı ve 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamada, toplam pazar Eylül ayında da yüzde 115.8 oranında yükselerek 90 bin 619 adedi buldu.

Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 70 oranında artarak
388 bin 690 adet olurken, Eylül ayında da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101.9 artarak 71 bin 296 adet oldu.

Yılın ilk 9 ayında hafif ticari araç pazarında da yüzde 99.2 artış gerçekleşti. Bu dönemde toplamda 104 bin 931 adet hafif ticari araç satıldı. Eylül ayında ise hafif ticari araç satışları yüzde 189.1 oranında arttı ve 19 bin 323 adede yükseldi.

ODD'den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 oranında arttığı kaydedildi. Açıklamada, otomobil pazarının 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 62.5 artış gösterdiği, hafif ticari araç pazarının da 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 22.8 arttığı belirtildi.

ODD, yıl sonu pazar beklentisini ise 700-750 bin adet aralığında açıkladı.

2021 BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Sektörde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV değişikliği öncesinde 2021'de 1 milyon adetlik pazar büyüklüğünün yakalanabileceğini umduklarını, fakat yapılan değişiklik ile bu beklentiyi düşürdüklerini bildirdi.

Bilaloğlu, 2021 için beklentilerinin 2020'ye paralel büyüklükte bir pazar olduğunu açıkladı.

ÖTV'de yapılan değişikliğin markalardan çok tüketiciye yansıdığının altını çizen Bilaloğlu, "Vergi artışlarının bugünden yarına yapılmasını doğru bulmuyorum. Tüketici, yapılan vergi değişikliği ile ertesi sabah almak istediği otomobilin fiyatında sürpriz artış ile karşılaşıyor. Markalarda, siparişlerini eski ÖTV'ye göre verdikleri için, planlamalarda sıkıntılar oluşabiliyor. Bu gibi değişikliklerin hem tüketici hem de markaların plan yapması adına önceden zaman verilerek yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Bilaloğlu, önceki gün yaptığı açıklamada da ÖTV'de yeni bir sistem talebinde bulunarak, "ÖTV sisteminin yapısı yaklaşık 30-35 yıldır değişmedi ama sektör çok değişti. Gerek araçların motorları gerekse motor teknolojileri değişti. Artık hibrit, gazlı, elektrikli otomobiller var. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye’nin daha çağdaş bir vergi sistemine geçme vakti geldi de geçti bile" ifadesini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Iron Man doktorlar teste başladı
Iron Man doktorlar teste başladı
Ekranların fenomen kardeşleriydi... Bambaşka biri oldu
Ekranların fenomen kardeşleriydi... Bambaşka biri oldu
Trump korona oldu... Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi olacak?
Trump korona oldu... Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi olacak?
Evde denemeyin! TikTok'ta yayıldı uzmanı açıklama yaptı
Evde denemeyin! TikTok'ta yayıldı uzmanı açıklama yaptı
Kocaeli'nde hastane yangını
Kocaeli'nde hastane yangını
Irak'ta DEAŞ operasyonu: 3 terörist öldürüldü
Irak'ta DEAŞ operasyonu: 3 terörist öldürüldü
Mardin'de TIR devrildi, sürücü öldü
Mardin'de TIR devrildi, sürücü öldü
Aydın polisinden Azerbaycan'a destek mesajı
Aydın polisinden Azerbaycan'a destek mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X