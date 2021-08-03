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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29.6 artarak 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre yüzde 27 oranında artarak 346 bin 636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40.1 artarak 95 bin 914 adede ulaştı.

PAZAR TEMMUZ'DA DARALDI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında ise yüzde 45.3 oranında azalma ile 47 bin 849 adede geriledi.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.7 azalarak 36 bin 311 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 35.8 azalarak 11 bin 538 adede geriledi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 25.2 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,8 azalış gösterirken, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 23.2 azaldı.

PAZARIN YARISINDAN FAZLASI C SEGMENT

İlk 7 ayda otomobil pazarında gerçekleşen değişimlere bakıldığında, pazarın yüzde 85.5’inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu görülüyor.

Buna göre, C segmenti otomobiller 191 bin 554 adetle yüzde 55.3 pay, B segmenti otomobiller ise 102 bin 485 adetle yüzde 29.6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 41 pay, 141 bin 991 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34.5 pay ve 119 bin 615 adet satış ile SUV, yüzde 22.4 pay ve 77 bin 780 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

DÜŞÜK MOTOR HACİMLİ OTOMOBİL SAYISINDA ARTIŞ

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, benzinli otomobil satışları 226 bin 692 adetle yüzde 65.4 pay, dizel otomobil satışları 74 bin 2 adetle yüzde 21.3 pay, hibrit otomobil satışları 28 bin 421 adetle yüzde 8.2 pay, otogazlı otomobil satışları 16 bin 502 adetle yüzde 4.8 pay aldı.

7 ayda gerçekleşen elektrikli otomobil satışı ise 1.019 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Temmuz döneminde, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 20.8 artarak yüzde 90.1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 28,0 azalarak yüzde 1.1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 62.2 artarak yüzde 0.2 pay aldı.