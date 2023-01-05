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Otomotiv pazarı yılı büyüme ile geride bıraktı

Otomotiv pazarı 2022'yi büyüme ile geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6.2 oranında arttı ve 783 bin 283 adede çıktı. Otomobil satışları geçen yıl yüzde 5,5 oranında artarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu. Toplam pazar Aralık ayında ise yüzde 85.1 oranında büyüdü ve 115 bin 220 adedi buldu

Giriş: 05.01.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Otomotiv pazarı 2022'yi büyüme ile geride bıraktı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılını yüzde 6.2 oranında büyüme ile kapattı.

2022'nin Ocak-Aralık döneminde Türkiye'de 783 bin 283 adet pazar büyüklüğüne ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıl hem otomobil satışları hem de ticari araç satışlarında ise büyüme yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5,5 oranında artarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Aralık ayında ise yüzde 85.1 oranında büyüdü ve 115 bin 220 adede çıktı.

Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774
adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adet oldu.

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