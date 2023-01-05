Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılını yüzde 6.2 oranında büyüme ile kapattı.

2022'nin Ocak-Aralık döneminde Türkiye'de 783 bin 283 adet pazar büyüklüğüne ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıl hem otomobil satışları hem de ticari araç satışlarında ise büyüme yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5,5 oranında artarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Aralık ayında ise yüzde 85.1 oranında büyüdü ve 115 bin 220 adede çıktı.

Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774

adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adet oldu.