Otomotiv pazarı 2 ayda yüzde 14 daraldı

Yılın ilk 2 ayını ÖTV düzenlemesi ve BDDK'nın taşıt kredilerinde yaptığı yeni güncelleme ile geride bırakan otomotiv sektörü, Ocak-Şubat döneminde toplamda yüzde 14.1 oranında azalan pazara şahit oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16.8 oranında azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adede ulaştı.

PAZAR ŞUBAT AYINDA YÜZDE 15 KÜÇÜLDÜ

Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu.

2022 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 azalarak

37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.7 azalarak 12 bin 11 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 90,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 31 bin 90 adetle yüzde 46,6 pay, B segmenti otomobiller 28 bin 597 adetle yüzde 42,9 pay aldı.

SUV OTOMOBİLLER LİDERLİĞİ KORUDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipinin yine SUV modeller olduğu anlaşılıyor.

SUV otomobiller 27 bin 152 adetlik satış rakamı ile pazardan yüzde 40.7 pay alırken, sedan otomobiller 24 bin 145 bin adetlik satış rakamına ulaşarak yüzde 36.2 pay alabildi. Pazarın yüzde 21.5'ini ise hatchback otomobiller oluşturdu.

'ARAÇ ALMA İŞTAHI AZALDI'

Şubat ayı pazar sonuçlarını değerlendiren ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, BDDK düzenlemesinin satışlara olumlu yansımış olabileceğini söyledi.

Bilaloğlu, “BDDK’nın yeni düzenlemesinin etkisini yorumlayabilmek için araç satın alımlarındaki kredi kullanım oranlarını bilmemiz gerekir. O istatistik henüz yayınlanmadı. Prensip olarak tabii ki etkisi olumlu yönde olmuştur. Genel olarak araç alma iştahı geçen seneye göre azaldı. Showroom ziyaretleri azaldı” dedi.

Arz tarafındaki sıkıntıya da değinen Bilaloğlu, “Ancak arz tarafı da halen çok sıkışık. Bir sürü marka azalmış olan talebe bile cevap veremiyor” dedi.

‘SAVAŞ ARZ SORUNU BÜYÜTECEK’

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sektördeki sorunları artıracağını da kaydeden ODD Başkanı Bilaloğlu, “Rusya krizi arz tarafındaki sorunu büyütecek. Gerek Rusya’da gerek Ukrayna’da ciddi araç üretim ve yan sanayi tesisleri bulunuyor. Oradan gelemeyen ürünlerin eksikliğinin, tedarik zincirlerini etkilemesini ve sonuç olarak üretim tesislerini durdurma noktasına kadar götürecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum” görüşünü paylaştı.