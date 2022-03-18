Otomotiv kredi stoku 100 milyar TL’yi geçti

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Bireysel ve ticari kredi stoğu 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında büyüyerek toplam 4 trilyon 901 milyar TL büyüklüğe ulaşırken, otomotiv kredileri stoğu ise yüzde 55 oranında artarak 104 milyar 688 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yıl sonundaki 104 milyar 688 milyon TL’lik kredinin yüzde 23’ünün bireysel otomotiv kredisi olduğunu belirten ALJ Finans CEO’su Betügül Toker, "2021 yılında bireysel otomobil kredileri stoğu 24 milyar 2 milyon TL, ticari otomobil kredileri stoğu ise 80 milyar 686 milyon TL olmak üzere toplam 104 milyar 688 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv kredileri stoğunun yüzde 36’lık dilimi finansman şirketleri tarafından sağlandı. Bireysel otomotiv kredilerinde ise bu oran yüzde 45 olarak gerçekleşti" dedi.

'KREDİLENDİRDİĞİMİZ HER DÖRT ARAÇTAN BİRİ HIBRIT'

ALJ Finans’ın 2021 yılını da değerlendiren Toker, "2021 yılında finansman şirketleri otomotiv kredi stoğu yüzde 38 büyürken ALJ Finans’ın kredi stoğu yüzde 56 oranında büyüdü, 2020 yıl sonunda yüzde 4.5 olan pazar payı 2021 yıl sonunda yüzde 5.03’e yükseldi. Yeni verilen krediler bazında ise ALJ Finans olarak 2021 yılında, yeni kredi üretim hacmimizde bir önceki yıla göre yüzde 64’lük, yeni kredi üretim adedinde ise yüzde 19’luk bir artış yakaladık. Kredi üretim hacmimizin yüzde 60’ı ikinci el araç kredileri için gerçekleşirken yüzde 20’si yeni araç kredileri, yüzde 20’si ise stok finansmanı oldu" dedi.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin ALJ Finans yeni araç kredilerindeki payının da arttığına değinen Toker, "2021 yılında kredilendirdiğimiz her dört araçtan biri hibrit. Yeni araç kredilerinde ortalama kredi tutarı 144 bin seviyelerindeyken ikinci el araç kredilerinde 93 bin seviyelerinde gerçekleşti. Kredi vadesi olarak ortalamada 33 ay seviyeleri tercih edildi" bilgilerini paylaştı.