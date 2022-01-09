Otomotiv ihracatını yan sanayi sırtladı

Türkiye otomotiv sektörü, geçen yıl 11 milyar 802 milyon 646 bin dolarlık yan sanayi ihracatı gerçekleştirdi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye'nin 16 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü geçen yıl 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık dış satım yaptı.
Otomotiv sektörü, en fazla ihracatı yan sanayi ürün grubunda gerçekleştirdi. Bu grupta 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapan sektör temsilcileri, ihracatı 2020'ye göre yaklaşık yüzde 26 artırarak, 9 milyar 370 milyon 868 bin dolardan 11 milyar 802 milyon 646 bin dolara ulaştırdı.
Yan sanayi ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 40,22'sini oluşturdu.
ALMANYA İLK SIRADA
Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay yüzde 23,23 ile Almanya'nın oldu.
Bu ülkeye geçen yıl yapılan dış satım, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 30,62 artışla 2 milyar 742 milyon 332 bin dolara yükseldi.
Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise İtalya oldu. 2020'de 566 milyon 255 bin dolarlık ürün gönderilen İtalya'ya 2021'de yapılan ihracat yüzde 37,47 artışla 778 milyon 429 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Sektörün, listenin üçüncü sırasındaki ABD'ye ihracatı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 35,07 artarak 539 milyon 247 bin dolardan 728 milyon 335 bin dolara ulaştı.
Otomotiv endüstrisi Fransa, Birleşik Krallık, Rusya, İspanya, Polonya, Belçika, Romanya, Fas, Slovenya, Hollanda, Mısır, Macaristan, İsrail, Irak, İran, Brezilya, Çekya ve Ukrayna'ya da 100'er milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
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