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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv ihracatında rekor - Otomobil Haberleri

        Otomotiv ihracatında rekor

        Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin, ekim ayında gerçekleştirdiği 3,6 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda rekor kırdığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:58
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        Otomotiv ihracatında rekor
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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 3 milyar 582 milyon dolar oldu.

        Türkiye'nin dış satımında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

        Ocak-ekim döneminde ise sektörün ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,5 yükselişle 30,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Otomotiv sektörünün en büyük alt ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ihracatı geçen ay yüzde 17 artarak 1 milyar 395 milyon dolar oldu.

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        "Binek otomobiller" ekim ayı ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 313 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 12 azalarak 387 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 5 artarak 224 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 16 düşüşle 154 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Ülkeler bazında sektörün önemli pazarlarından Fransa'ya ekim ayında yüzde 27 artışla 469 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'ya yüzde 2 artışla 445 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 17 artışla 332 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.

        Sektörde, Polonya'ya ihracatta yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 66, İspanya'ya yüzde 42, Belçika'ya yüzde 26, ABD’ye yüzde 12, Romanya'ya yüzde 43, Fas'a yüzde 150 artış yaşandı.

        Ülke grubu bazında yüzde 71 payla en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ekimde, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18 artışla 2 milyar 512 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11,5 payla ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 19 arttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Ekim ayında 3,6 milyar dolarla bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Binek otomobillerde yüzde 31, tedarik sanayisinde yüzde 17 artış kaydedildi. Geçen ay Fransa yüzde 27 ihracat artışıyla Almanya ve Birleşik Krallık'ı geride bırakarak sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Slovenya'ya yüzde 66, Romanya'ya yüzde 43, İspanya'ya yüzde 42 gibi yüksek oranda artış gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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