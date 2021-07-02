Otomotiv ihracatında Kocaeli haziran ayının lideri oldu

AA

Otomotiv endüstrisinde bu yılın haziran en fazla ihracat gerçekleştiren il 588 milyon 224 bin dolarla Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın haziran ayında 2 milyar 352 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinden biri olan Kocaeli haziranda 582 milyon 224 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren il oldu.

Verilere göre, İstanbul, bu yılın haziran ayında önceki aylardaki çıkışını sürdürerek 551 milyon 492 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Otomotivin önemli kentlerinden Bursa, 492 milyon 136 bin dolarlık ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Sakarya geçen ay 283 milyon 264 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara da 119 milyon 192 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

- Sakarya ve Ankara hariç tüm önemli şehirlerin ihracatı arttı

Bu yılın haziran ayında Sakarya ve Ankara hariç tüm ana üretim üssü kentlerin otomotiv ihracatında artış kaydedildi.

2020'nin haziran ayına göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 38, İstanbul'un ihracatı yüzde 20 ve Bursa'nın da yüzde 7 artış gösterdi.

Sakarya'nın otomotiv ihracatı ise söz konusu dönemde yüzde 17 ve Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 13 geriledi.

- En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya haziran ayında 335 milyon 378 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 275 milyon 228 bin dolarla Birleşik Krallık ve 261 milyon 548 bin dolarla Fransa izledi.

İtalya 244 milyon 994 bin dolarla dördüncü ve ABD 100 milyon 820 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na ise ihracat 59 milyon 403 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 125 arttı

Bu yılın haziran ayında, Haziran 2020'ye göre birçok önemli ülkeye otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Birleşik Krallık'a söz konusu dönemde otomotiv ihracatında yüzde 125'lik artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 15, Fransa'ya yüzde 4 ve İtalya'ya yüzde 82 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 27, Rusya Federasyonu'na yüzde 43 ve Macaristan'a da yüzde 93 düzeyinde kaydedildi.

Bu yılın haziran ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İller (1.000$) İl 2020 Haziran 2021 Haziran Değişim Kocaeli 420.952 582.224 38% İstanbul 458.372 551.492 20% Bursa 462.009 492.136 7% Sakarya 341.434 283.264 -17% Ankara 137.520 119.192 -13% İzmir 35.308 71.216 102% Manisa 36.878 61.388 66% Konya 33.127 53.189 61% Kırşehir 14.991 21.390 43% Çankırı 15.703 20.613 31% Samsun 8.238 15.975 94% Aydın 7.334 11.831 61% Hatay 6.296 11.455 82% Adana 6.567 8.215 25% Balıkesir 3.520 7.478 112% Tekirdağ 4.481 7.309 63% Mersin 3.633 5.128 41% Eskişehir 1.912 4.530 137% Trabzon 1.287 4.122 220% Gaziantep 1.816 3.381 86%

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler (1.000$) Ülke 2020 Haziran 2021 Haziran Değişim ALMANYA 291.811 335.378 15% BİRLEŞİK KRALLIK 122.553 275.228 125% FRANSA 252.255 261.548 4% İTALYA 134.250 244.994 82% BİRLEŞİK DEVLETLER 79.436 100.820 27% İSPANYA 104.535 95.166 -9% SLOVENYA 108.341 80.580 -26% BELÇİKA 92.535 77.277 -16% POLONYA 57.034 75.847 33% RUSYA FEDERASYONU 41.448 59.403 43% ROMANYA 64.074 56.231 -12% MISIR 52.703 52.236 -1% İSRAİL 73.322 47.876 -35% MACARİSTAN 21.803 42.171 93% FAS 28.574 40.304 41% HOLLANDA 34.664 33.029 -5% UKRAYNA 12.429 21.448 73% ÇEKYA 11.849 21.077 78% DANİMARKA 15.418 20.483 33% İSVEÇ 28.217 18.963 -33%