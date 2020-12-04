Otomotiv ihracatı, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 2 milyar 698 milyon 269 bin dolara ulaşırken, sektör böylece ihracattaki yükseliş serisini geçen yılın aynı dönemlerine göre üçüncü ayına taşıdı.
Otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının negatif etkilerini üzerinden çabuk attı. Ocak ayında 2019'un aynı dönemine göre yükselen daha sonra pandeminin etkisiyle şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre gerileyen otomotiv ihracatı, bu dönemlerden sonra tekrar yükselişe geçti eylül, ekim ve kasım aylarında 2019'un aynı dönemlerine göre artış kaydetti.
Eylül ayında 2019'un eylül ayına göre yüzde 0,5 artarak 2 milyar 605 milyon dolara çıkan otomotiv sektörünün ihracatı, ekimde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 2 milyar 916 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti ve 2 yılın en yüksek ihracatına imza attı.
Otomotiv ihracatı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 2 milyar 698 milyon 269 bin dolara ulaşırken, sektör böylece ihracattaki yükseliş serisini geçen yılın aynı dönemlerine göre üçüncü ayına taşıdı.
Sektörün 11 aylık ihracat hacmi ise 22,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakam salgın nedeniyle geçen yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde 18,9 gerilese de otomotiv endüstrisi yüzde 15 ile Türkiye'nin ihracatından en fazla pay alan sektör konumunu korudu.
- En fazla ihracat Almanya'ya en fazla ihracat artışı Mısır'da
Otomotiv endüstrisinin ocak-kasım döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü. Bu dönemde toplam 201 noktaya dış satım gerçekleştiren sektörün en büyük pazarı 3 milyar 214 milyon 686 bin dolarla Almanya oldu.
Almanya'yı 2 milyar 592 milyon 598 bin dolarla Fransa, 1 milyar 918 milyon 963 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 883 milyon 380 bin dolarla İtalya, 1 milyar 243 milyon 418 bin dolarla İspanya izledi.
Söz konusu 5 ülke, ihracat hacminin 1 milyon doların üzerinde gerçekleştiği pazarlar olarak da öne çıktı.
Öte yandan yılın 11 ayında miktar bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke Mısır oldu. Mısır'a ihracat bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 118 milyon dolar artarak 464,6 milyon dolara yükseldi.
Mısır'ın ardından sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler 21,9 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 20,1 milyon dolarla Brezilya, 12,2 milyon dolarla Hong Kong, 12,1 milyon dolarla Avustralya olarak gerçekleşti.
- Otomotiv ihracatını yine Bursa sırtladı
İller bazında bakıldığında otomotiv endüstrisinin ihracatına en fazla katkı sağlaması açısından yine Bursa öne çıktı.
Bu yılın ocak-kasım döneminde kentin ihracatı 6 milyar 79 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, Bursa'yı 5 milyar 87 milyon dolarla Kocaeli, 4 milyar 789 milyon dolarla İstanbul, 3 milyar 477 milyon dolarla Sakarya izledi.
Söz konusu 4 kentin dış satım hacmi 19 milyar doları aşarak Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 85'ini karşıladı.
Miktar bazında otomotiv ihracatını en fazla artıran kent ise Konya oldu. Konya'dan gerçekleştirilen otomotiv ihracatı yılın 11 ayında 22 milyon dolar artarak 376,5 milyon dolara yükseldi.
TİM verilerine göre, dönemler itibarıyla otomotiv endüstrisinin ihracat rakamları şöyle:
|Otomotiv Endüstrisi İhracatı
|2019 (Bin dolar)
|2020 (Bin dolar)
|Ocak
|2.327.531
|2.398.190
|Şubat
|2.544.570
|2.519.034
|Mart
|2.883.061
|2.060.622
|Nisan
|2.616.414
|596.335
|Mayıs
|2.753.047
|1.202.457
|Haziran
|2.189.206
|2.014.230
|Temmuz
|2.900.134
|2.200.428
|Ağustos
|1.740.662
|1.543.981
|Eylül
|2.591.967
|2.604.579
|Ekim
|2.812.512
|2.915.981
|Kasım
|2.690.139
|2.698.269
|Aralık
|2.537.840
|TOPLAM
|30.587.082
|22.752.399
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