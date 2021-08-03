Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin Temmuz ayı ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,2 oldu.
Temmuzda eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise çift haneli düşüş gösterdi. Geçen ay özellikle Birleşik Krallık ve Rusya’ya yönelik yüzde 63’e varan yüksek oranlı ihracat artışları da dikkat çekti. Yılın ilk yedi ayında ise yüzde 26 artarak 16.4 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, toplam ihracatta yine ilk sırada yer aldı. İlk yedi aydaki ortalama aylık ihracat ise 2,3 milyar dolar oldu.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.
TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 1 ARTTI
Temmuzda Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 artarak 827 milyon dolar olurken, sektör ihracatındaki en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak 590 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 26 artarak 393 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 33 azalarak 109 milyon dolar oldu.
Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 13 oranında artış görülürken, İtalya’ya yüzde10, Rusya’ya yüzde 38, Polonya’ya yüzde12, Hollanda’ya yüzde 29 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 13, Romanya’ya yüzde 32, İspanya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 53 ihracat düşüşü görüldü.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 46, Fransa’ya yüzde 74, Slovenya’ya yüzde 17, İtalya’ya yüzde 46, İsrail’e yüzde 37, İsveç’e yüzde 19, Belçika’ya yüzde 38 ihracat düşüşü, İspanya’ya yüzde 57, Mısır’a yüzde 38 ihracat artışı yaşandı.
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 286, Slovenya’ya yüzde 48, Meksika’ya yüzde 20 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 34, Belçika’ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa’ya yüzde 7 artış, Almanya’ya yüzde 41, İtalya’ya yüzde 81 düşüş görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı ise yüzde 41 düşerek 42.5 milyon dolar oldu.
ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 14 DÜŞTÜ
Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya temmuzda yüzde 14 azalışla 273 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük Pazar Birleşik Krallık’a yüzde 63 artışla 233 milyon dolarlık ihracat olurken, Fransa’ya da yüzde 45,5 azalışla 154 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Yine İtalya’ya yüzde 26,5, ABD’ye yüzde 13, Belçika’ya yüzde14, Romanya’ya yüzde 20, Fas’a yüzde 27 ihracat düşüşü yaşanırken, Polonya’ya yüzde 15, Rusya’ya yüzde 37, Mısır’a yüzde 22 ihracat artışı görüldü.
Ülke grubu bazında en büyük Pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat temmuzda yüzde 16 azalarak 1 milyar 223 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Temmuzda Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 39, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 14 ihracat artışı görüldü.
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