Otomotiv ihracatı Şubat'ta 2.5 milyar dolar oldu - haberler

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Türkiye ihracatında 14 yıldır üst üste lider sektör olan otomotiv endüstrisi, yılın ikinci ayındaki ihracatta yüzde 0,9 oranında düşüş yaşadı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı şubatta 2.5 milyar dolar olurken, endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17,2 oldu.

Şubat ayı ihracatında binek otomobillerde çift haneli artış yaşanırken, diğer ana ürün gruplarında düşüş görüldü. Ana pazar olan AB Ülkelerine ihracatta da yüzde 4 düşüş oldu. Şubatta ABD’ye binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki artışın etkisiyle yüzde 88, Rusya’ya da yüzde 15 artış oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Şubat ayında düşüş yaşanmasına rağmen endüstrinin 2.5 milyar dolar ile yüksek ihracat ortalamasını devam ettirdiğini kaydetti.

Yılın ilk iki ayını değerlendiren Baran Çelik, "Ocak-Şubat ayında otomotiv ihracatı yüzde 1 artışla 4 milyar 923 milyon dolar oldu. Binek otomobiller ihracatımız ortalama yüzde 20 gibi yüksek bir artış gerçekleştirdi. Aynı dönemde AB Ülkeleri de yüzde 77 pay ile yine en büyük pazarımız olmayı sürdürdü" dedi.



BİNEK OTOMOBİL İHRCATI YÜZDE 14 ARTTI

Şubatta ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 14 artışla 1 milyar 84 milyon dolar oldu. Geçen ay en büyük ürün grubu olan binek otomobilleri, tedarik endüstrisi izledi. Tedarik endüstrisi şubat ayı ihracatı yüzde 5 azalışla 847 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 11 azalarak 362 milyon dolar olurken, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 1 azalarak 147 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 10 oranında azalma görülürken, Fransa’ya yüzde 21, Birleşik Krallık’a yüzde 16 düşüş oldu.

Romanya’ya ise yüzde 28, İspanya’ya yüzde 19, Rusya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 65 artış kaydedildi. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 31, İtalya’ya yüzde 16, Birleşik Krallık’a yüzde 21, Almanya’ya yüzde 78, Belçika’ya yüzde 39 ihracat artışı görülürken, İspanya’ya yüzde 12, İsrail’e yüzde 16 düşüş yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise İtalya’ya yüzde 18, Almanya’ya yüzde 27 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 55, Belçika’ya yüzde 27, Slovenya’ya yüzde 17, Hollanda’ya yüzde 62 ihracat düşüşü oldu. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 61, Polonya’ya yüzde 52 ihracat artışı görülürken, önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 13, Romanya’ya yüzde 96 ihracat düşüşü görüldü.



ALMANYA'YA 340 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya şubatta 340 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa’ya ihracat yüzde 7 artışla 283 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 8,5 artışla 239 milyon dolar oldu. Önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 17, Slovenya’ya yüzde 15, Romanya’ya yüzde 18 ihracat düşüşü, ABD’ye yüzde 88, Rusya’ya yüzde 15, Mısır’a yüzde 124 ihracat artışı yaşandı.

Birleşik Krallık’a olan ihracatta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 55 düşüş, ABD’ye ihracatta ise binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarındaki artış etkili oldu.



AB'YE İHRACAT YÜZDE 4 AZALDI

Geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkeleri’ne yüzde 4 düşüşle 1 milyar 901 milyon dolar ihracat yapıldı. AB Ülkelerinin endüstri ihracatından aldığı pay yüzde 75,4 oldu. Aynı dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 77, Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 26 ihracat artışı yaşandı.