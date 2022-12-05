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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13,7 artış ile 2 milyar 875 milyon dolar oldu.

Ülke ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Yılın ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5,6 artışla 27,8 milyar dolar olurken, söz konusu dönemde ortalama aylık ihracat ise 2,54 milyar dolar olarak kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Aynı şekilde İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya'ya da çift haneli ihracat artışı kaydettik" dedi.

TEDARİK SANAYİSİNDE YÜZDE 12 ARTIŞ

Kasımda en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 12 artarak 1 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek Otomobil ihracatı yüzde 2 artarak 847 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 33 artarak 436 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yine yüzde 33 artarak 207 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 7.5 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya'ya yüzde 64, İtalya ve ABD'ye yüzde 14, Fransa'ya yüzde 24, Fas'a yüzde 42, Çekya'ya yüzde 73 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a ise yüzde 8 ihracat düşüşü görüldü.

Binek Otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 7, Almanya'ya yüzde 21, İspanya'ya yüzde 23, Mısır'a yüzde 29, Fas'a yüzde 20, ABD'ye yüzde 87 ihracat düşüşü görülürken, İtalya'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 56, Slovenya'ya yüzde 24, Belçika'ya yüzde 28 ve Portekiz'e yüzde 40 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallık'a yüzde 13, ABD'ye yüzde 175, İtalya'ya yüzde 114, Belçika'ya yüzde 41, Fransa'ya yüzde 19, Slovenya'ya yüzde 33, Almanya'ya yüzde 81 ihracat artışı, Danimarka'ya yüzde 64, Fas'a yüzde 58 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise başlıca pazarlardan İtalya'ya yüzde 103, Macaristan ve ABD'ye çok yüksek oranlı ihracat artışı yaşanırken, Almanya'ya yüzde 19, Fransa'ya yüzde 42 ihracat düşüşü görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 30 artışla 191 milyon dolar oldu.

ALMANYA'YA YÜZDE DÜŞÜŞ, İTALYA'YA YÜZDE 49 ARTIŞ

Kasımda en büyük Pazar olan Almanya'ya yüzde 2 azalışla 387 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük Pazar Fransa'ya yüzde 2 artışla 296 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Üçüncü büyük pazar İtalya'ya ihracat da yüzde 49 artışla 270 milyon dolar oldu. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 10, ABD'ye yüzde 28, Polonya'ya yüzde 24, Belçika'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 32,5 Rusya'ya yüzde 39,5 Çekya'ya yüzde 81, Romanya'ya yüzde 13 ihracat artışı, Fas'a yüzde 9 ve Mısır'a da yüzde 25 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI

En büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 11 artışla 1 milyar 813 milyon olurken, aldığı pay da yüzde 63 oldu. Geçen ay Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu Ülkelerine ihracatta yüzde 43, Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 11 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine de yüzde 31 artış yaşandı.