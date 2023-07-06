Otomotiv ihracatı ilk 6 ayda 17 milyar doları aştı

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi haziran ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 3 milyar dolar ihracata imza attı. Yılın ilk altı ayında da otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 13,7 artışla 17 milyar 337 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemindeki aylık ihracat ortalaması ise 2,9 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "Bu yıl üçüncü kez 3 milyar doların üzerinde ihracata imza attık. Haziranda otobüs-minibüs-midibüs ve çekiciler ihracatında önemli artışlar yaşadık. Ülkeler bazında da İspanya, Slovenya, Rusya ve İsrail'e çift haneli artış kaydettik" dedi.

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En büyük ürün grubu Tedarik endüstrisinin haziran ayı ihracatı 1 milyar 191 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 12 artarak 984 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 10 artarak 419 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 45 artarak 205 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 27 artarak 178 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 5 oranında azalış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya'ya yüzde 81, İtalya'ya yüzde 8 artış, Birleşik Devletler'e yüzde 13, Fransa'ya yüzde 2 ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya yüzde 18, İspanya'ya yüzde 112, Polonya'ya yüzde 34 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 2, Birleşik Krallık'a yüzde 28 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 3, Slovenya'ya yüzde 98, İtalya'ya yüzde 3, Fransa'ya yüzde 6, İspanya'ya yüzde 81 ihracat artışı görülürken, Belçika'ya yüzde 23 düşüş yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa'ya yüzde 12 ihracat düşüşü, Almanya, Romanya ve Birleşik Krallık'a üç haneli ihracat artışı yaşanırken Çekiciler ürün grubunda ise Almanya ve Fransa'ya ihracat artışları yaşandı.

EN BÜYÜK PAZAR FRANSA

Haziranda ülkeler bazında en fazla ihracat bu kez Fransa'ya yapıldı. Fransa'ya haziran ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 400 milyon dolar oldu. Sektörün en büyük pazarı olan ancak haziranda ikinci sırada yer alan Almanya'ya ihracat da yüzde 4 azalışla 388 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üçüncü en büyük pazar Birleşik Krallık'a ihracat da 284 milyon dolar oldu. Geçen ay yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 5, İspanya'ya yüzde 52, Polonya'ya yüzde 7, Slovenya'ya yüzde 70, Rusya'ya yüzde 82, İsrail'e yüzde 129 ihracat artışı, ABD'ye yüzde 30, Mısır'a yüzde 29 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ÜLKLERİNE YÜZDE 10 ARTIŞ

Ülke grubu bazında yüzde 68 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği'ne yüzde 10 artışla 2 milyar 43 milyon dolar ihracat yapıldı. Yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alan Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat yüzde 5 azaldı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yönelik ihracat da yüzde 56 arttı.