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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin Temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 düştü ancak Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde 9.2 oranında arttı.

Yeni normalin başladığı Haziran ayında 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, Temmuz ayında ise 2 milyar 201 milyon dolar ihracata yükselerek bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında artış kaydetti.

Sektörün yılın ilk yedi aylık ihracatı ise yüzde 28.7 düşüşle yaklaşık 13 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Temmuz ayında yaşanan düşüşte Covid-19 salgınının etkisinin sürmesinin yanında, bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının 4 gün az olması etkili oldu. Bununla birlikte yeni normalde değer bazında ihracatımızın 2 milyar doların üzerindeki seyrini başarıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Temmuz'da ürün grupları bazında Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 7 azalarak 820 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 808 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 312 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 21 azalarak 162,8 milyon dolar oldu.

ALMANYA'YA İHRACAT GERİLEDİ

OİB rakamlarına göre, en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 gerileyerek 317 milyon dolar oldu. Fransa'ya yüzde 27 oranında düşüşle 283 milyon dolar olurken, üçüncü büyük pazar konumunda yer alan İtalya'ya ihracat da yüzde 34 gerileyerek 178 milyon dolar oldu. Temmuz ayında ihracat sıralamasında ilk 10 ülke içinde yer alan ülkelerden sadece Slovenya'ya ihracat artışı olurken, oran yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Temmuz'da ülke grubu bazında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yüzde 72 pay ve 1 milyar 592 milyon dolar ile ihracatta ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine ihracat yüzde 28 düştü. Yılın yedinci ayında Uzakdoğu Ülkelerine yüzde 34 ve Okyanusya Ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.