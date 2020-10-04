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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, bu yıla rekorla başladı.

Yılın ilk ayında yüzde 3.2 artış ve 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık dış satımla bu yıla kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşan sektör, şubatta da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.87'lik düşüşle 2 milyar 522 milyon 658 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve mart ayından itibaren dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomotiv sektörünün ihracatında da düşüş yaşandı.

Sektör, geçen yılın aynı aylarına göre, martta yüzde 28,5 düşüşle 2 milyar 62 milyon 28 bin, nisanda yüzde 77'lik azalışla 596 milyon 301 bin, mayısta yüzde 56'lık düşüşle 1 milyar 202 milyon 941 bin, haziranda yüzde 7.9 azalışla 2 milyar 16 milyon, temmuzda 24 düşüşle 2 milyar 201 milyon 411 bin ve ağustosta ise yüzde 11'lik azalışla 1 milyar 544 milyon 708 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv endüstrisi 8 ayın ardından yükselişe geçerek eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 artışla 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörün ocak-eylül dönemindeki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 azalışla 17 milyar 140 milyon 579 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA İLK SIRADA

Eylül ayında en çok ihracat ana pazar Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'ya eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.73'lük düşüşle 334 milyon 276 bin dolarlık dış satım yapıldı.

En çok ihracat yapılan ikinci ülke ise Fransa oldu. İkinci ana pazar olan Fransa'ya geçen ay yüzde 20 artışla 304 milyon 870 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Fransa'yı yüzde 42.35'lik yükseliş ve 282 milyon 152 bin dolarlık dış satımla Birleşik Krallık takip etti.

İtalya yüzde 18,25 azalış ve 216 milyon 923 bin dolarla dördüncü ve İspanya da yüzde 20.65 düşüş ve 130 milyon 353 bin dolarlık dış satımla beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Sektörün milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirdiği ülkeler dikkate alındığında geçen ay Hong Kong, Liberya, Yunanistan, Yemen, Afganistan ve Avustralya'ya rekor oranlı ihracat artışları yaşandı.

Alternatif pazar Hong Kong'a eylülde gerçekleştirilen ihracat yüzde 2179 artışla 4 milyon 299 bin dolar oldu.

Geçen ay, Liberya'ya yapılan otomotiv ihracatı yüzde 673'lük yükselişle 1 milyon 54 bin, Yemen'e yüzde 242 artışla 1 milyon 428 bin, Afganistan'a yüzde 152'lik yükselişle 1 milyon 824 bin, Avustralya'ya yüzde 123'lük artışla 14 milyon 304 bin ve Yunanistan'a ise yüzde 111 yükselişle 24 milyon 287 bin dolar olarak kayıtlara geçti.