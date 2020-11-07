HABERTURK.COM

Otomotiv endüstrisi, Ekim'de son iki yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı Ekim ayında yüzde 3.7 artışla 2 milyar 916 milyon dolar oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat da yüzde 6 arttı.

Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 16.8 oldu. Otomotiv endüstrisinin bu yılın Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 aylık ihracatı ise pandeminin de olumsuz etkisiyle yüzde 21 düşerek 20.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı, aylık bazda bugüne dek ulaştığımız en yüksek üçüncü değer oldu. Eylülde olduğu gibi ekim ayında da tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 48 gibi yüksek bir oranda arttı" diye konuştu.

İHRACATTA OTOMOBİL AZALDI TEDARİK ARTTI

Ekim'de binek otomobil ihracatı yüzde 11 azalarak 1 milyar 74 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 1 milyar 16 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 48 artarak 574 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 16 azalarak 163 milyon dolar oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 17, Polonya'ya yüzde 40, İspanya'ya yüzde 27, İsrail'e yüzde 55, Mısır'a yüzde 29 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 13, Almanya'ya yüzde 23, Birleşik Krallık'a yüzde 28, Belçika'ya ve Hollanda'ya yüzde 47'şer, Romanya'ya yüzde 62 düşüş oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yüzde 23, Almanya'ya yüzde 12 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 33, İspanya'ya yüzde 79, Azerbaycan-Nahçıvan'a ise yüzde 81 düşüş görüldü.

Ekimde Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 6 artışla 2 milyar 278 milyon dolar olurken, AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay da 78.1 oldu. Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 9 ihracat artışı kaydedildi.