Otomotiv sektörünün ihracatı yılın ilk 9 ayında yüzde 3.7 azalırken, en fazla ihracat kaybı İtalya'da gerçekleşti. Hollanda, Fransa, İsrail ve ABD ise bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk 9 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 39.3 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 22 milyar 549 milyon 904 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 23 milyar 407 milyon 191 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün ihracatının bu dönemde yüzde 3.7 azaldığını ortaya koydu.

EN FAZLA İHRACAT KAYBI İTALYA'DA

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı İtalya çekti.

Sektörün İtalya'ya ihracatı ilk 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 440 milyon 760 bin dolar azalarak 2 milyar 117 milyon 539 bin dolara geriledi. İtalya'nın ardından Birleşik Krallık'ta 343 milyon 642 bin dolarlık ve Almanya'ya 331 milyon 815 bin dolarlık kayıp yaşandı. Belçika'ya ihracat kaybı ise 224 milyon 792 bin doları buldu.

İran 105.2 milyon, Kanada 76.3 milyon, İspanya 67.8 milyon ve İsveç'te 59.1 milyon dolarlık ihracat kaybıyla, dış satımı azalan ülkeler arasında üst sıralarda yer aldı.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Yılın ilk dokuz ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Sektörün Ocak-Eylül döneminde en büyük pazarı 3 milyar 239 milyon 521 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyar 435 milyon 696 bin dolarla Fransa, 2 milyar 117 milyon 539 bin dolarla İtalya ve 1 milyar 872 milyon 359 bin dolarla Birleşik Krallık takip etti.

ABD PAZARI YÜKSELİŞTE

Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin ihracatını en fazla artırdığı ülke Hollanda oldu. Hollanda'ya ihracat Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 173 milyon 483 bin dolar artarak 837 milyon 209 bin dolara yükseldi.

Hollanda'nın ardından sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler Fransa, İsrail, ABD, Slovenya, Irak, Romanya, Mısır ve kardeş ülke Azerbaycan şeklinde sıralandı.

Bu dönemde ihracat, Fransa'ya 156.2 milyon dolar artarak 2 milyar 592 milyon dolara, İsrail'e 141.5 milyon dolar yükselerek 540.2 milyon dolara ve ABD'ye 82.7 milyon dolar yükselişle 803.7 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu artış miktarı Slovenya'da 71.6 milyon dolar, Irak'ta 69 milyon dolar, Romanya'da 60 milyon dolar, Mısır'da 58.4 milyon dolar ve Azerbaycan'da da 56.7 milyon dolar oldu.