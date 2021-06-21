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İnovatif teknolojilerin ticarileşerek otomotiv sektöründe kullanılabilir hale gelmesi amacıyla 2015 yılında bir araya gelen İTÜ ARI Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliklerini bu yıl da artırarak sürdürüyor.

OİB desteği ile hayata geçirilen ve sürüş güvenliğinden batarya yönetimine, yazılım çözümlerinden malzeme teknolojilerine, otonom araçlardan mikromobiliteye kadar farklı alanlardaki girişimlerin yer aldığı İTÜ Çekirdek Otomotiv Programı kapsamında bugüne dek 200 girişim desteklendi. Programda desteklenen girişimler, 60 milyon TL’yi aşan yatırım aldı, 96 milyon TL ciroya ulaştı ve 500’den fazla kişiye istihdam sağladılar.

Yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca programa başvuran ve kabul edilen girişimciler İTÜ Çekirdek’in mentorluk, eğitim, Ar-Ge desteği, yatırımcı görüşmeleri gibi desteklerinden yararlanmanın yanı sıra, Ekim ayında OİB’in düzenlediği “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”na katılma hakkına sahip oluyor. Yarışmaya katılan en iyi girişimler OİB tarafından hem nakdi olarak (500 bin TL) ödüllendiriliyor hem de Big Bang Start-up Challange etkinliğine katılma hakkı kazanıyor.

Verilen bilgiye göre, girişimler OİB’in sağladığı ek nakdi ödüllerin (600 bin TL) yanı sıra Big Bang sahnesinde 54 milyon TL’yi aşkın ödül, nakit ve yatırıma faydalanma şansını elde edebilecek.

'GELECEĞİN OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİNİ DESTEKLİYORUZ'

OİB iş birliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ile 2015’ten beri paydaş olarak yüzlerce girişimciye destek olduk. Bugün geldiğimiz noktada girişimlerimiz 60 milyon TL’yi aşkın yatırım aldı, 96 milyon TL ciroya ulaştı ve hatta ihracata başladı. Bu başarı hikayelerinin katlanarak artması adına verdikleri destek için OİB’e teşekkür ederiz” dedi.

'İHRACAT ARTIŞINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

İTÜ Çekirdek’e verdikleri desteğin geleceğe destek olduğunu belirten OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de, "Dünyada sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. İTÜ Çekirdek’e verdiğimiz destekler ile Türkiye'nin otomotiv girişimcilerini bu alana yöneltmeyi, üretmelerini sağlamayı ve ülkemizin ihracat artışına katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.