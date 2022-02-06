Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,7 oldu.
Ocak ayında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi" ihracatı yüzde 7 artarak 951 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. "Binek otomobil" ihracatı yüzde 21 azalarak 654 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3 artarak 440 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 39 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 3, yine önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 12, Rusya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 26, Hollanda'ya yüzde 29, Mısır'a yüzde 30 ihracat artışı görüldü. Buna karşılık Fas'a yüzde 12, Macaristan'a yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.
Geçen ay binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya yüzde 66, İtalya'ya yüzde 53, İsveç'e yüzde 55, Belçika'ya yüzde 41 ihracat düşüşü görülürken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 53, Mısır'a yüzde 30, ABD'ye yüzde 259'luk artış sağlandı.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla dış satım yapılan Birleşik Krallık'a yüzde 30, önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 45, Belçika'ya yüzde 16, ABD'ye yüzde 19 ihracat artışı gerçekleştirildi.
Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 9, İtalya'ya 48 ve Birleşik Krallık'a çok yüksek oranlı ihracat artışı görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdikleri 2022'nin ilk ayında en büyük ürün grubunun yine tedarik endüstrisi olduğunu bildirdi.
Çelik, binek otomobillerde yüzde 21 düşüş, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 39 artış yaşandığını, Birleşik Krallık, ABD ve Mısır gibi ülkelere ise yüzde 40'lara varan yüksek oranlı artışlar kaydedildiğini belirtti.
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