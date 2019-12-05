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Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, "Strateji 2025" yol haritasını revize etti. Hyundai, planları doğrultusunda kapsamında gelecek 6 yılda 61.1 trilyon won yani tam 51 milyar dolar AR-GE yatırımı açıkladı. Yıllık ortalama yatırım tutarı 8.5 milyar dolara denk gelen revizyon öncekinden yüzde 60 daha fazla.

Yapılan açıklamada bu bütçenin üçte birlik kısmının elektrikli ve sürücüsüz teknolojiye ayrılacağı belirtilirken Hyundai hisseleri yüzde 2 prim yaptı. Şirket, şubat ayında 2.5 milyar dolarlık hisseyi geri alacağını açıklamıştı

Sürücüsüz araç piyasasındaki varlığını güçlendirmek isteyen Hyundai'nin Başkan Yardımcısı Euisun Chung, ticari uçan araba geliştirmeye de önem verdiklerini söyledi.

Yatırımcılara bir sunum yapan Hyundai, yavaşlayan küresel büyüme ve baskılanan k^r ortamında, otomotiv endüstrisinin sıfır emisyona geçiş yapmakta olduğunun altını çizerken sürücüsüz ve elektrikli teknolojinin devasa yatırımlar gerektirdiğini belirtti.

Gelecek 6 yıl boyunca AR-GE harcamalarından gelecek teknolojilere 20 trilyon won (17 milyar dolar) ayrılacağını belirten yetkililer 2025 yılı itibarıyla elektriklide dünyanın ilk 3 üreticisinden biri olmayı ve yılda 670 bin araç satmayı planlıyor.

Hyundai ayrıca, 2022 itibarıyla ham madde maliyetlerinde de yüksek montanlı bir tasarruf planladığını ve bu doğrultuda bir planlama inovasyon programı geliştirdiğini duyurdu.