Otomotiv datasını yeni uygulamaya taşıdı

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Otomotiv sektörüne yönelik data analizi hizmeti veren Cardata, mobil uygulamasını yenilediğini duyurdu.

Yenilenen uygulama ile otomotiv sektörüne dair birçok veriyi sağladıklarını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Filtreleme özelliğini kullanıcılarımızla buluşturduk. Bu kapsamda veri tabanımızdaki araç sayısını 32 bine çıkarttık. Mobil uygulamamızda hem sıfır kilometre hem de ikinci el elektrikli ve hibrit araçların fiyatlarına en güncel haliyle yer veriyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamasında elektrikli araçlar hakkında verilere yer veren şirket, filtreleme seçenekleri de artırdı. İkinci el bir aracın değerini hesaplayan uygulamanın, aynı zamanda sıfır kilometre araçların fiyat bilgilerini de anlık güncellenen veri tabanı ile gösterdiği kaydedildi.

Uygulamada, sıfır kilometre araç fiyatları, teknik verileri ve araç karşılaştırması ile tramer hasar kaydı gibi bilgilerin de yer aldığı açıklandı.