        Otomol 11'inci lokasyonunu açtı

        Otomotiv perakendecisi Otomol, Türkiye genelindeki 11'inci lokasyonunu İstinye'de hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, yeni şube şirketin İstanbul'daki 6'ncı noktası olarak faaliyet gösterecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 14:59 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:59
        Otomol 11'inci lokasyonunu açtı
        Çok markalı otomotiv perakendecisi Otomol, İstanbul’da 6'ncı, Türkiye genelindeki 11'inci şubesini 15 Eylül 2025 itibariyle İstinye’de hizmete açtı.

        Otomol İstinye şubesinin, Volvo Yetkili Servisi ve Kullanılmış Oto hizmetleriyle faaliyet göstermeye başladığı belirtildi.

        Yapılan açıklamaya görei, Otomol’ün çok markalı servis yapısını daha da güçlendirmek adına yeni iş birlikleri ve marka entegrasyonları için çalışmaları devam ediyor.

        2012 yılında Baykan Otomobil bünyesinde kurulan Otomol, yetkilisi olduğu BMW, Mercedes-Benz, Audi ve Volvo gibi markalarla İstanbul’da Merter, Maslak, İstinye, Esenyurt, Ataşehir, Ankara’da Çankaya ve Çayyolu, İzmir, Antalya ve Bodrum lokasyonlarında faaliyet gösteriyor.

