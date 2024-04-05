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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobillerin kat ettiği mesafe açıklandı - Otomobil Haberleri

        Otomobillerin kat ettiği mesafe açıklandı

        TÜİK, taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplam taşıt-km 343 milyar 917 milyon olarak hesaplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:39
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        Otomobillerin kat ettiği mesafe açıklandı
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        Türkiye'de 2022 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi.

        Toplam taşıt-km'nin yüzde 55.7'si otomobiller, yüzde 20.4'ü kamyonetler, yüzde 12.4'ü kamyonlar, yüzde 4.4'ü motosikletler, yüzde 4'ı minibüsler ve yüzde 3.2'si otobüsler tarafından yapıldı.

        Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarken toplam taşıt-km yüzde 4.3 arttı.

        Türkiye'de 2022 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarken toplam taşıt-km yüzde 4.3 artış gösterdi.

        Taşıt sayısı, motosikletlerde yüzde 10.6, otomobillerde yüzde 4.1, kamyonetlerde yüzde 3.9, kamyonlarda yüzde 3.7, minibüslerde yüzde 0.5 artarken otobüslerde yüzde 0.2 azaldı.

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        Taşıt-km ise otomobillerde yüzde 7, motosikletlerde yüzde 4,9, otobüslerde yüzde 3,6, kamyonlarda yüzde 3 artarken kamyonetlerde yüzde 0.8, minibüslerde yüzde 0.2 azaldı.

        KAT EDİLEN MESAFENİN YARISINI DİZELLER YAPTI

        TÜİK verilerine göre, otomobiller yılda ortalama 13 bin 415 kilometre yaptı.

        Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde, 2022 yılında sırasıyla otobüslerin 53 bin 409, kamyonların 46 bin 305, minibüslerin 27 bin 951, kamyonetlerin 16 bin 382, otomobillerin 13 bin 415 ve motosikletlerin 3 bin 648 kilometre yaptığı hesaplandı.

        Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 48.4'ünü dizel yakıtlılar yaptı.

        Otomobiller tarafından 2022 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-km'nin yüzde 48.4'ü dizel, yüzde 30.5'i LPG ve yüzde 21.1'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

        EN FAZLA 12 YAŞ ÜSTÜ TAŞITLAR KULLANILDI

        En fazla mesafe 12 yaş ve üzeri taşıtlar tarafından katedildi.

        Türkiye'de 2022 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde, en fazla yol yüzde 37'lik oranla taşıt filosunun yüzde 48.4'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 23.5 ile 4-7 yaş, yüzde 20.3 ile 0-3 yaş ve yüzde 19.2 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti.

        Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35.6, 4-7 yaş için yüzde 25.3, 0-3 yaş için yüzde 21.3 ve 8-11 yaş için yüzde 17.8 oldu.

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