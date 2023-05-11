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Karaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Karaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı

Giriş: 11.05.2023 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
DHA

Karaman'da, iki otomobil çarpıştığı kazada İsmihan Buğdaycı (86) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mersin Çevreyolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Latif Ertaş yönetimindeki otomobil, Sinan Bayraktar'ın kullandığı otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ertaş'ın kullandığı otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan İsmihan Buğdaycı (86), araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu İsmihan Buğdaycı, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İsmihan Buğdaycı ile sürücüler ve her iki otomobilde bulunan toplam 8 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Buğdaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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