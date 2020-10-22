Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - YOZGAT

Hakkı Uyar idaresindeki 07 FK 686 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkisinde, Ahmet Güneş'in kullandığı 66 T 0013 plakalı taksi ile çarpıştı.Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek (73) olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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