Otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı - ELAZIĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yeri- Kaza yapan araçlar- Ekiplerin olay yerindeki çalışması

Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.Furkan Demirel idaresindeki 06 MLD 23 plakalı pikap, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Kuyulu köyü kavşağında Mehmet Çamuka yönetimindeki 12 AK 342 plakalı otomobille çarpıştı.Refüje çarparak savrulan araçlardaki sürücüler ile pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.