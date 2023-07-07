Otomobille patpat çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

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Afyonkarahisar'da, otomobille patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen patpat olarak bilinen tarım aracı ile çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.A. (57), S.K. (36), E.A. (29) ve N.A. (26) ile patpatta bulunan C.Ö. (42) ve R.Y. (57) isimli kişileri ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan patpatta bulunan C.Ö. ve R.Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası savcılık tarafından inceleme başlatıldı.