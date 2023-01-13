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Gaziantep'te trafikte tartıştığı kişi, önünü kesip tüfekle öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, trafikte tartıştığı kişi tarafından bir süre sonra otomobille önü kesilen Recep K., tüfekle öldürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Giriş: 13.01.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobille önü kesildi, tüfekle öldürüldü - Gaziantep haberleri
AA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Recep K. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Nizip Otogar Kavşağı'nda tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Recep K. motosikletle bölgeden ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda motosikletiyle ilerleyen Recep K, tartıştığı kişi tarafından bir süre sonra otomobille önü kesilerek durduruldu.

Recep K, tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Recep K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki vatandaşlar, olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, olay sonrasında bölgeden kaçan şüphelinin araca binmesi ve çevredeki vatandaşların yaralıya yardım etmesi yer alıyor.

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