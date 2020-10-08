Otomobille motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında - SAKARYA

Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden plakasız motosikletin sürücüsü, hatalı sollama yapan 54 ZU 667 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobille motosikletin çarpışma anı yer alıyor.

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