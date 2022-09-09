Otomobille düştüğü derede can verdi

İHA

Antalya'da, halı saha dönüşü otomobille dereye Bayram Onur Avcıoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Arıtma Tesisleri yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinde halı sahada maç yaptıktan sonra bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Bayram Onur Avcıoğlu, evlerine gitmek için otomobille yola çıktı.

Kum Mahallesi Arıtma Tesisleri'nin olduğu bölgede kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki Akmaz Deresi'ne düştü. Otomobilin dere yatağına düştüğünü gören çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

OTOMOBİLDEN ÇIKAMADI

Kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ters dönen otomobilden çıkan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın daha önce Finike ve Kumluca devlet hastanelerinde uzun yıllar görev yapan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mesut Avcıoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Bayram Onur Avcıoğlu, Merkez Eski Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.