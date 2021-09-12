Otomobille çarpışan taksici öldü

DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü Mehmet Salih Aslan (34) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı ile 217 Sokak kesişiminde meydana geldi. İsmail Sivri Bulvarı'nda seyir halinde olan M.Ç. (22) idaresindeki 35 YN 608 plakalı otomobil, 217 Sokak üzerinden gelen Mehmet Salih Aslan yönetimdeki 35 T 6873 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi yan yattı, sürücü Aslan aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Taksinin altında kalan Mehmet Salih Aslan itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aslan Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Salih Aslan yaşamını yitirdi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü M.Ç. tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.