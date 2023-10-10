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        Haberler Gündem Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü - Güncel haberler

        Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü

        Aksaray'da otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye Mehmet Efe Altan yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 23:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:37
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        Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü
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        Kaza, saat 20.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 50'nci caddede meydana geldi.

        Pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Altan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Otomobil sürücüsü Ali Kağan K. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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