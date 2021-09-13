Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsüne vatandaşlar yardım etti

Merkeze bağlı Omala köyünden getirdiği sebze ve meyveleri sattıktan sonra köyüne dönmek için yola çıkan Bekir Çetinkaya'nın (67) kullandığı 60 BH 059 plakalı motosiklet, Tokat-Turhal kara yolu Atatürk kavşağında Burak Koşar (29) yönetimindeki 34 CMR 917 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Çetinkaya, başından yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün kanayan başına ambulans gelene kadar pansuman yaptı, motosikletin arkasından çevreye dağılan kasaları topladı.

Çetinkaya, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Koşar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.