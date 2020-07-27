Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü - ELAZIĞ

Alınan bilgiye göre, uzman çavuş İbrahim Can Yılmaz'ın (26) kullandığı 77 AR 880 plakalı motosiklet, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 62. kilometresinde karşı yönden gelen sürücünün kimliği öğrenilemeyen 21 UA 376 plakalı otomobille çarpıştı.Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya uğurlandı.

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