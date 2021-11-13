Malkara-Tekirdağ karayolunun 5'inci kilometresinde sabah saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 59 FA 266 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü A.U.K., ihtara uymadı, polis memuru Y.K.’ye çarparak kaçtı. Polis memuru hafif yaralanırken, ekipler şüphelinin peşine düştü. Muratlı ilçesi kavşağında yolu kesip önlem alan polis ekipleri, . A.U.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralanan polis memuru ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen A.U.K.’nin ilk ifadesinde otomobilinin muayenesi bulunmadığı için korkup kaçtığını söylediği belirtildi. A.U.K.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.