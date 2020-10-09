Otomobilini doludan korumak için kahvehaneye park etti - KIRKLARELİ

AA

Yıldırım Mahallesi'nde Ercan Baydur, otomobilini, camlarını söktüğü ve işletmecisi olduğu kahvehaneye park etti. Otomobili kahvehanede görenler, şaşkınlık yaşadı.Baydur, AA muhabirine, şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından otomobilinin zarar görmemesi için kapalı bir alan aradığını ancak bulamadığını söyledi.Bunun üzerine aracını kahvehanenin içine aldığını anlatan Baydur, uyarı geçene kadar otomobilinin yerinde kalacağını dile getirdi.Mahalle sakinlerinden Dursun Toklucuk ise ilk kez kahvehanede bir otomobil gördüğünü ve çok şaşırdığını ifade etti.