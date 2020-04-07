Otomobiline yasa dışı yazı yazdıran sürücüye para cezası - ADANA

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarında 01 ABY 344 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf T. aracının kapısına ''TC Keyfi Hizmete Mahsustur'' yazısı yazdırdı.Otomobil üzerindeki yazıyı gören polisler sürücüyü gözaltına aldı.Fatih Polis Merkezi'ne götürülen sürücüye "devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçundan 232 lira ceza verildi.

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