Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 450 gram esrar çıktı

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Kentte durdurulan otomobilde bulunan 2 kişinin üst aramasında 17 gram esrar ele geçirilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Ekipler, otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.