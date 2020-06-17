Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - ADANA

Varsaklar Mahallesi'nde bulunan sebze halinde, park halindeki otomobilinin motor kısmından ses geldiğini duyan Mevlüt Can Önal, minik kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan Önal, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.Kedi yavrusu, ekiplerin yarım saatlik uğraşının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Kurtarılan kedi, sebze hali yanındaki boş alana bırakıldı.

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