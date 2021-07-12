Otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

AA

Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki 55 ATF 25 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi gelmesi üzerine, sürücü aracı yol kenarına park etti.Sürücü ile çevredeki vatandaşların buradan çıkarmak istediği kedi yavrusu, kaporta kısmına kaçtı. Aracın altına girerek demir çubukla ses çıkarıp kediyi kurtarmak isteyen bir vatandaş, bu yöntemle de başarılı olamadı. Kedi, bir süre sonra yeniden aracın motor kısmına girdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin çabalarının da sonuç vermemesi üzerine, Samsun-Ordu yolunun kapanmaması için araç kontrollü şekilde itfaiye merkezine götürüldü.Burada otomobile altından müdahale eden ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.