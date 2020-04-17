Otomobilin devrilme anı kameraya yansıdı - ŞANLIURFA

Hazal Y'nin kullandığı otomobil, Güney Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin devrilmesi yer alıyor.

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