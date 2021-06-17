Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza anı kameraya yansıdı

AA

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Sağlık Ocağı mevkisinde Burak K. yönetimindeki 35 ZDR 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gövenez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.