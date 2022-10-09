Otomobilin çarptığı sürüdeki 30 koyun oldu

Gaziantep'de, otomobil çarptığı sürüdeki 30 koyun öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Islahiye ilçesi Karapolat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü ve plakası tespit edilemeyen otomobil, yola çıkan küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 30 koyun öldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası ikinci kaza için önlem alınırken, ölen koyunlar hayvan sahipleri tarafından traktör römorkuna yüklenerek gömülmek üzere götürüldü.

Jandarma kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.