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Otomobilin çarptığı motosikletli çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti, arkasındaki 2 çocuk yaralandı

Giriş: 30.04.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilin çarptığı motosikletli çocuk öldü
DHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Öner (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Kahramanmaraş yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Şahin T. (55) yönetimindeki otomobil, önünde seyreden İbrahim Öner'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Öner ile arkasında bulunan R.G. (17) ve M.K. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü İbrahim Öner, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Şahin T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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